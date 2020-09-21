الامارات.. افتتاح أول كنيس يهودي في أبوظبي

وقال زعيم الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دوشمان: "أنا متأكد من أن اتفاقية السلام مع "إسرائيل" كانت حافزًا لافتتاح الكنيس ويسعدني أن صلاة العيد اليهودية في أبو ظبي تم الاحتفال بها في منازل المحتفلين ولم يضطروا إلى السفر إلى دبي مثل كل عام.



أشكر قادة دولة الإمارات الكريمة بقيادة الشيخ محمد بن زايد، الذين بذلوا قصارى جهدهم لجعل كل يهودي يشعر وكأنه في وطنه هنا. وعلى عكس عدد غير قليل من البلدان، في الدول الغربية حيث تشعر بمعاداة السامية، فهنا يتم استقبال أنشطتنا بتعاطف كبير من قبل السلطات والمواطنين".



وحضر الصلاة في أبوظبي 20 يهودياً أبرزهم عائلة يهودية تم اجلاؤها قبل شهر من اليمن. وأثناء وجوده في دبي أقام الحاخام ثلاثة "نصاب" للصلاة في ثلاث مناطق مختلفة. وفي المراكز التي تضمنت وجبة عيد محترمة شارك فيها 100 يهودي خاضعين لقيود كورونا، وشارك 50 آخرون في النصابين الآخرين، حسب قناة i24NEWS .



ويقدر تعداد الجالية اليهودية في الإمارات بنحو 3 آلاف شخص غالبيتهم في دبي، حيث يوجد كنيس واحد معروف، وهو مفتوح منذ عام 2008.