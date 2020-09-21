تجمع العلماء المسلمين: من المفترض أن تتحلى المرجعيات الدينية بالحكمة

وأضاف التجمع في بيان أصدره في هذا الاطار: "كنا نتمنى على هذه المرجعية أن تبقي كلامها ضمن حوارات داخلية لا أن تستغل إحدى المناسبات لطرح أمور خلافية أدت إلى ردود فعل شعبية قوبلت بردود من جهة أخرى ما أدخلنا في أجواء لا يتحملها البلد وخصوصا في ظروف مأساوية وصعبة كهذه".



ورأى ان "مسألة تأليف الحكومة تراوح مكانها بسبب سعي البعض الى فرض أمر واقع مستغلا التدخل الفرنسي ليستقوي به على الآخرين، ويحاول العودة إلى السلطة في المكان الذي يهواه والذي يكون سببا لمزيد من السرقات والهدر هي التي أدت إلى الواقع الاقتصادي المتدهور الذي نعيشه وهو لا يدري أن الشعب يعرف من هو وخبره ويستحيل أن يعيده أو من ينتمي إليه إلى وزارة المال، ولا سيما مع سعيه مستقبلا إلى بيع أملاك الدولة والاستيلاء عليها".