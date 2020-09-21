ثورة 21 أيلول.. شعلة مضيئة في التاريخ اليمني

وفي الاحتفال هنأ وزير الشباب والرياضة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى ممثلة برئيس المجلس فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس بهذه المناسبة.



وأشار إلى أهمية تدشين احتفالات الشعب اليمني بأعياده الثورية 21 سبتمبر و 26 سبتمبر و14 أكتوبر بإيقاد شعلة انتصار ثورة الـ21 من سبتمبر المجيدة، والتي مثلت محطة العزة والكرامة والشموخ والإباء والإنعتاق من كل أشكال التبعية والعمالة والارتهان وكل ما يشكل انتقاصا من حق أبناء اليمن الأحرار الأوفياء الشامخين.



وحيا الوزير زيد صمود أبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية، المرابطين في مواقع العزة والكرامة وما حققوه من انتصارات في كل الجبهات.



ولفت إلى أن ستة أعوام من ثورة 21 سبتمبر تجسدت صدقا وشموخا وثباتا وكرامة وتضحية، تخطى خلالها أبناء اليمن مراحل عديدة في الدفاع عن الوطن والمقدسات وتعزيز قيم الهوية الإيمانية والوعي الوطني والاعتماد على الذات وترسيخ الأمن والاستقرار.



وقال” لقد انبثقت ثورة 21 سبتمبر الشعبية من عمق المعاناة والحاجة الملحة لتصويب مسار الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، وإعادة الاعتبار لهما وتجاوز مرحلة العبث والوهن والخروج من دائرة التبعية والعمالة والارتهان للخارج، وأسقطت هذه الثورة كل الأقنعة الزائفة وردعت التدخلات الأجنبية وأفشلت المؤامرات الرامية تمزيق اليمن وتقسيمه واحتلاله ونشر الفوضى والإرهاب والعبث بمقدرات الشعب ونهب ثرواته”.



ومن جانبه اكد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي ان التدخل الاميركي في اليمن لم يكن لمصلحة الشعب اليمني بل كان بما يخدم سياساته العدوانية الاستكبارية الاستعمارية.



وخلال كلمة متلفزة بمناسبة العيد السادس لثورة الـ21 من سبتمبر اكد الحوثي ان الاميركيون وعملاؤهم جعلوا السياسة التعليمية والاعلامية تدجينية وعملوا على تغذية كل عوامل الانقسام الداخلي.



وتوجه السيد عبدالملك بالشكر لله فيما تحقق على يد الشعب في هذه الثورة، كما توجه بالتبريك والتهاني إلى شعبنا العزيز بمناسبة ثورة الـ21 من سبتمبر وما يحققه أبطالنا من إنجازات على مستوى الجبهات والتصنيع وكل المجالات.



واعتبر ثورة الـ21 من سبتمبر هي المحطة التي انطلق من خلالها الشعب للخروج من الماضي المظلم ولبناء المستقبل على أساس المبادئ والقيم التي ينتمي إليها هذا الشعب.



وأكد السيد عبدالملك أن أكبر أهداف ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر هو الحرية والاستقلال، لافتا إلى أنه بدون الحرية والاستقلال يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد، وأن الشعب الذي يعيش خانعا ومستسلما لأعدائه الظالمين المجرمين، يعني إفلاسه من الشعور الإنساني بالتوق إلى الحرية والكرامة.



وأضاف أن شعبنا اليمني حر بفطرته الإنسانية وبهويته الإيمانية، وشعب يعشق العزة والكرامة، ولا يمكن أبدا أن يقبل بمصادرة حريته واستقلاله.



وأشار إلى أن الأمريكيين وضعوا أنظارهم على اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر بدافع عدائي واستعماري وبدوافع غير مشروعة أبرزها الموقع الاستراتيجي لهذا البلد والثروة الطبيعية فيه، وأنهم أدركوا أن شعبنا إذا كان في وضعية متحررة فهو يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير على مستوى واقع الأمة.



وبدوره أعتبر رئيس حكومة الانقاذ في اليمن "عبدالعزيز بن حبتور"، أن ثورة 21 سبتمبر امتداد للثورات اليمنية وهي علامة مضيئة في حياة شعبنا.



ولفت رئيس حكومة الإنقاذ إلى أن هناك جملة من التحديات والمعاناة سبقت ثورة 21 سبتمبر وعمدتها بتضحيات كريمة على رأسها الشهيد الرئيس صالح الصماد.



وأكد رئيس حكومة الانقاذ على أن ثورة 21 سبتمبر حررت القرار اليمني من يد السفير الأمريكي وكشفت الوجه الحقيقي لدول تحالف العدوان في المسارع للتطبيع.



وفي سياق متصل أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، أن ثورة 21 سبتمبر ثورة كل اليمنيين في كل الساحات بمختلف توجهاتهم.



وأشار محمد علي الحوثي إلى أن ثورة 21 سبتمبر دعت إلى الشراكة والمصالحة بعد يوم من انتصارها وقدمنا قوافل من التضحيات في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال.



وشدد على أن الشعب اليمني لن يقبل بعودة المجرمين ومن دمر بناه التحتية، مؤكدا أننا نعتز ونفتخر اليوم أن قرارنا بأيدينا.



ودعا عضو المجلس الأعلى الحكومة لتبني قرار مقاطعة بضائع الدول المطبعة مع العدو الصهيوني.



