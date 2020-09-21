فرنسا: ندعم التزام الوكالة الذرية بالحفاظ على الاتفاق النووي

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رحب فرانسوا جاك أيضًا بالاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات،قائلاً إنه وفق البروتوكول الاضافي ان إيران سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى المواقع .



كما أعرب فرانسوا جاك عن أسفه لقرار إيران تقليص التزاماتها دون أن يذكر تأخر الأطراف الباقية في الاتفاق النووي في الوفاء بالمزايا التي وعدت بها إيران في هذا الاتفاق. وفي إشارة إلى أن الوضع الحالي لن يظل مستقرا ، دعا إيران إلى العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وبدأت إيران خطوات تقليص التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي وعدم قدرة الأطراف الأوروبية على الامتثال لالتزاماتها في الاتفاق النووي.