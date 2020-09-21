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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 19:31

بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية بكورونا
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4368، ليصل إلى مستوى 398625 حالة.

وبلغ مؤشر عدد الإصابات اليومية في 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 11 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41788 شخصا.

ويمثل هذا العدد تراجعا في مؤشر الوفيات حيث وصل في إحصائية 17 سبتمبر 21 حالة، وفي 18 سبتمبر 27، وفي 19 سبتمبر أيضا 27، وفي 20 سبتمبر 18 متوفيا.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكدا أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.
رقم : 887604
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