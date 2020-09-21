اشتية: ترامب منع العرب من الوفاء بالتزاماتها لابتزازنا

وأشار اشتية، في كلمة له، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، في مدينة رام الله، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر أنه أقدم على قطع المساعدات عن الفلسطينيين، ومنع بعض الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها تجاههم.



ولفت إلى أن تلك السياسة تهدف إلى “الضغط على القيادة الفلسطينية، وابتزازها وإجبارها على مقايضة الحقوق بالمال”.



وتابع “صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والإيمان بوطنه وتمسكه بأرضه، لا يساوِم عليها من أجل المال”.



وحيا “اشتية”،بـ”العرب المؤمنين بفلسطين، وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولا وشعوبا”.