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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 21:05

موسكو تكشف موقفها من محاولة واشنطن اعادة الحظر على ايران

موسكو تكشف موقفها من محاولة واشنطن اعادة الحظر على ايران
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، اضاف لافروف : انه ليست هناك اية قيود تسليحية ضد ايران في مجلس الامن الدولي.

وتابع القول : ان امريكا ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي، لا تعد طرفا في هذا الاتفاق الدولي.

واكد وزير خارجية روسيا، ان عودة الحظر ضد ايران مستحيل، الامر الذي يفهمه الجميع باستثناء الولايات المتحدة.

وكان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، قد اكد في رسالة الى مجلس الامن الدولي، بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان واشنطن بإعادة فرض الحظر الأممي على إيران، نظرا لوجود "شك" في المسألة.

من جانبه، اصدر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، فجر امس الاحد، بيانا احادي الجانب ادعى فيه "عودة كافة انواع الحظر الاممي بما يشمل حظر السلاح، ضد ايران".

مزاعم بومبيو هذه، جاءت في الوقت الذي كان مجلس الامن الدولي قد رفض قبل ايام وبشكل صريح، مسودة القرار الامريكي بشأن تمديد حظر التسلح ضد ايران، ولم يصوت على هذا المشروع سوى امريكا وجمهورية الدومينيكان.

وقد اعلنت الدول الاعضاء في مجلس الامن، غير الدومينيكان، انه لايحق لواشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي، تفعيل "الية الزناد" وان مجلس الامن الدولي لن يقوم باي خطوة في هذا الخصوص.
رقم : 887625
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