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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 21:14

تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا في مالي

تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا في مالي
وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين الى الحكم.

وفي وقت سابق، أكد زعماء غرب أفريقيا حتمية قيام المجلس العسكري في مالي بترشيح قادة انتقاليين، مدنيين، في غضون أيام، لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

وأصرت مجموعة "إيكواس" على ضرورة أن يكون القادة الانتقاليين من المدنيين، رافضة اقتراح المجلس العسكري بأن القادة قد يأتون من الجيش.

وكان المجلس العسكري في مالي طرح في وقت سابق فكرة الانتظار 3 سنوات قبل إجراء انتخابات جديدة، وهو اقتراح رفضته بسرعة كل من "إيكواس" وفرنسا، التي تحتفظ بوجود عسكري كبير في مالي حيث تقاتل جماعات متطرفة.

وتتعرض مالي لهجمات متطرفين منذ 2015، أسفرت عن خسائر بشرية وعسكرية فادحة.
رقم : 887628
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