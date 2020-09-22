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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 07:49

قاسمي: العالم شهد فشلا ثالثا لأميركا في سياسة التفرد

قاسمي: العالم شهد فشلا ثالثا لأميركا في سياسة التفرد
وفي تصريحات له إثر بيان صادر عن وزير الخارجية الاميركي بإعادة الحظر الأممي ضد ايران، قال بهرام قاسمي أمس الاثنين: ان العالم شهد مرة اخرى فشل الولايات المتحدة وعدم نجاحها في المضي بسياساتها الخرقاء والمتفردة والمتغطرسة الناشئة من توهمها أنها القوة الوحيدة في العالم وفي الساحة الدولية.

وأضاف السفير الايراني: ان هذه النتيجة كان يدركها الجميع، باستثناء الساسة الجهلاء غير الناضجين الذين يرون استخدام القوة رمزا لنجاحهم، ومازالوا يتصورون ويعيشون في العقود الماضية حيث كان العالم خاضعا للقوى المستبدة.

وتابع قاسمي: ان اجراءاتهم غير المناسبة في مجلس الامن واستمرار تعنتهم وعرقلتهم للقوانين وبعد معارضة اغلب اعضاء مجلس الامن، والمزاعم الكاذبة لإعادة قرارات الحظر، كانت جزءا من سيناريو معد مسبقا لتحدي الانجازات العالمية الراقية والمتنامية في مجال التعددية.

وأوضح السفير الايراني: ان عدم تأييد مجلس الامن واطراف الاتفاق النووي مع ايران بما فيها الترويكا الاوروبية لتوجهات الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي، سجلت فشلا ثالثا للاجراءات اللامشروعة وغير القانونية لهذه الدولة.. وإن تمسك الدول الاوروبية الثلاث بالتزاماتها في الاتفاق النووي من شأنه أن يكون اول رد وإجراء عملي لها تجاه أحقية ايران وتمسكها بالتزاماتها.

وأردف قاسمي: ان هذا السيناريو المضطرب ومهما يرمي اليه، فإنه سيترك حقيقة لا يمكن تغييرها وهي: ان العالم لن يعود الى الوراء، وأن جميع العالم سيختار التعددية المبنية على الاستقلال وسيفضلها على التفرد المصحوب بالقوة، مبينا أن أمامنا منعطفا تاريخيا.
رقم : 887658
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