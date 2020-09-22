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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 07:52

تفاصيل اجتماع قادة العراق حول الانتخابات المبكرة

تفاصيل اجتماع قادة العراق حول الانتخابات المبكرة
وقال المكتب في بيان "عقد في القصر الحكومي ببغداد، يوم الإثنين، اجتماع لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية".

واضاف ان "المجتمعين اكدوا على ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والانتهاء العاجل من إكمال نصاب عضوية المحكمة الاتحادية"، لافتا الى انهم "شددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة".

واكد المكتب ان "المجتمعين دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين"، مشيرا الى انهم "طالبوا المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة،و شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها".
رقم : 887659
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