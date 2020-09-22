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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 08:58

ترامب وبايدن يتبادلان انتقادات لاذعة في السباق الرئاسي

ترامب وبايدن يتبادلان انتقادات لاذعة في السباق الرئاسي
إذ انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء فيروس كورونا، بينما هاجم ترامب سجل بايدن في التجارة يوم الاثنين في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين الرجلين لنيل الأصوات في ولايات الغرب الأوسط الحاسمة.

وفي ظل اقتراب حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 من 200 ألف في الولايات المتحدة، قال بايدن خلال حملته الانتخابية في ويسكونسن، إن "ترامب لم يحرك ساكنا عندما واجه التحدي الهائل الذي تشكله الأزمة الصحية ولم يتحل بالقيادة اللازمة لمواجهتها".

وقال بايدن بعد اجتماعه مع عمال في مصنع للألومنيوم في مانيتووك جنوبي جرين باي، "لم يكن على استعداد لذلك، لم يحرك ساكنا، فشل في التصرف، أصيب بالذعر.".

ووجه بايدن، الذي يحاول استعادة ويسكونسن مرة أخرى بعد أن انتزعها ترامب بفارق ضئيل في عام 2016، نداء مباشرا إلى الناخبين من العمال الذين دعموا الرئيس باراك أوباما في عامي 2008 و2012 لكن أعطوا أصواتهم لترامب.

وتابع بايدن، "الحقيقة البسيطة هي أن دونالد ترامب ترشح للرئاسة قائلا إنه سيمثل الرجال والنساء المنسيين في هذا البلد، وبمجرد توليه المنصب، نسيهم".

وفي أوهايو، انتقد ترامب دعم بايدن السابق لصفقات التجارة الحرة التي قال، إنها " كبدت الدولة وظائف وأضرت بالاقتصاد في الغرب الأوسط".

وقال ترامب:"يجب ألا يطلب جو بايدن دعمكم، عليه أن يتوسل إليكم طلبا للغفران".

وانتقد دعم بايدن السابق لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والتي تم استبدالها باتفاقية جديدة في عهد ترامب، والشراكة عبر المحيط الهادي التي انسحب منها ترامب في عام 2017 بعد توليه منصبه.

وأضاف، "لقد خانكم وكذب عليكم وأساء إليكم، ولهذا السبب حان الوقت لإحالة جو بايدن للتقاعد".

وتمثل خطابات المرشحين عودة إلى الموضوعات التي هيمنت على السباق قبل وفاة قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبرغ يوم الجمعة، والتي حولت التركيز إلى المعركة القادمة حول تأكيد ترشيح خليفة لها.

ويتحرك ترامب بسرعة لشغل مقعد غينسبرغ على أمل تعزيز الأغلبية المحافظة بواقع ستة إلى ثلاثة في المحكمة، وهي أولوية رئيسية للمحافظين الاجتماعيين، قبل انتخابات الثالث من تشرين الثاني.
رقم : 887679
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