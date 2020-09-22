تخت روانجي: أميركا لن ترى بعينيها عودة القرارات الملغاة مطلقاً

ولفت مجید تخت ‌روانجي ،في تصريح ادلى به أمس الاثنين، الى ان اميركا بهذه التصرفات تشدد من عزلتها بعد فشلها المتكرر في الامم المتحدة.



وشدد المندوب الايراني على ان اميركا لن ترى بعينيها عودة القرارات الملغاة لأنها لاوجود لها وفق القوانين الدولية.