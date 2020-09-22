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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 09:21

اعتقالات تطال أنصارا لدحلان في الضفة المحتلة

اعتقالات تطال أنصارا لدحلان في الضفة المحتلة
ويعيش محمد دحلان في الإمارات بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية المحتلة عام 2011 عقب خلاف حاد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح .

ووصف عماد محسن المتحدث باسم فصيل دحلان، الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية وقال "إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ،التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، اعتقلت اليوم الاثنين سبعة أعضاء من فصيل دحلان".

وقال بيان للمجموعة "إن من بين المعتقلين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية وهما عضوان كبيران في فصيل دحلان" ،فيما رد الأمن الفلسطيني في بيان "إنه اعتقل الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية في إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام".

ولم يذكر البيان أي اعتقالات أخرى ،بينما أحجمت وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية عن التعليق.

وكان فصيل دحلان قد انتقد في وقت سابق إقامة دول عربية علاقات مع الكيان الصهيوني قبل حل صراعه مع الفلسطينيين على الرغم من أنه لم ينف صراحة ضلوعه في التوصل لهذه الاتفاقات ،حيث يتهمه البعض بالاشتراك في الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع كيان الاحتلال .

وطُرح دحلان، رئيس الأمن السابق في غزة، لمدة طويلة على أنه خليفة محتمل لعباس، وأقام علاقات وثيقة مع قادة الإمارات منذ مغادرته لفلسطين.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الصهاينة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي في حفل استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،ما أثار غضب الفلسطينيين والشارع العربي.
رقم : 887690
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