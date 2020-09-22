الكويت تؤكد دعمها لفلسطين والقضية الفلسطينية

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".



وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".



كما يضمن الحل، بحسب بيان مجلس الوزراء الكويتي، إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين".



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، بأن دونالد ترامب توقع أن تطبّع دولة الكويت علاقاتها مع "إسرائيل" قريبا.



وذكرت صحيفة أمريكية أن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن "الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل".



وجاءت تصريحات ترامب بعد توقيع الإمارات والبحرين، في 15 أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.



والاثنين، أصدرت 41 منظمة كويتية بيانات، طالبت فيها البرلمان بإقرار قانون "يجرم" التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت المنظمات في البيان المشترك: "نضم صوتنا إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".



وشددت المنظمات على "رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".



وأكدت أنها "ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشيا مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي".