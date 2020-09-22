الاعلام العبري يكشف المستور في البحرين

وقالت مصادر صحفية عبرية ،مساء أمس الأثنين، إن "إسرائيل" تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي "لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة".



وأضافت المصادر أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل"، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.



في سياق ذي صلة، قالت المصادر إن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع "إسرائيل"، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبوظبي لوقت طويل جدا.



وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى "إسرائيل"، مارتن إنديك ودان شابيرو إن "الإمارات ستكون مختلفة تماما بعد 15 سبتمبر (توقيع اتفاق التطبيع)".



وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: "لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين"، بحسب المصدر ذاته.



وفي 15 أيلول الجاري، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.



وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.