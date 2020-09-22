الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 10:07

قوات العشائر تستعد لمؤازرة الجيش السوري في إدلب

قوات العشائر تستعد لمؤازرة الجيش السوري في إدلب
وقالت مصادر محلية إن قوات “جيش العشائر” أعدت 110 عناصر في محيط مدينة “معدان” شرق الرقة بهدف إرسالهم إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة بريف إدلب.

وأوضحت المصادر أن من بين التعزيزات التي يتم تجهيزها، أسلحة متوسطة وثقيلة بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي.

ولفتت المصادر إلى أن التعزيزات تعتبر الدفعة الثانية التي سترسلها القوات العشائرية إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي.

وقوات “جيش العشائر” يقودها “تركي البوحمد” عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب.

وشاركت في الكثير من عمليات قوات الجيش السوري ضد تنظيم “داعش” على امتداد البادية السورية لا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.
رقم : 887708
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
21 أيلول 2020
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
21 أيلول 2020
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
21 أيلول 2020
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
21 أيلول 2020
رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، الناشط عباس شبر
الحكومات العربية المطبعة مع الصهاينة ليست منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعوب
20 أيلول 2020
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري
الوثوق بأمريكا غباء وقرار إخراج قواتها ملزم ويجب تطبيقه
20 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس