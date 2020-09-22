قوات العشائر تستعد لمؤازرة الجيش السوري في إدلب

وقالت مصادر محلية إن قوات “جيش العشائر” أعدت 110 عناصر في محيط مدينة “معدان” شرق الرقة بهدف إرسالهم إلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة بريف إدلب.



وأوضحت المصادر أن من بين التعزيزات التي يتم تجهيزها، أسلحة متوسطة وثقيلة بالإضافة إلى سيارات دفع رباعي.



ولفتت المصادر إلى أن التعزيزات تعتبر الدفعة الثانية التي سترسلها القوات العشائرية إلى جبهات ريف إدلب الجنوبي.



وقوات “جيش العشائر” يقودها “تركي البوحمد” عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين العرب.



وشاركت في الكثير من عمليات قوات الجيش السوري ضد تنظيم “داعش” على امتداد البادية السورية لا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.