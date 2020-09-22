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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 11:07

بمشاركة الصين.. انطلاق تدريبات ‘‘قوقاز – 2020‘‘ في روسيا

بمشاركة الصين.. انطلاق تدريبات ‘‘قوقاز – 2020‘‘ في روسيا
وتهدف التدريبات إلى تقييم قدرة المنطقة العسكرية الجنوبية،ولضمان الأمن العسكري في جنوب غرب روسيا الاتحادية.

وتنقسم القوات المشاركة التي يصل تعدادها إلى أكثر من 80 ألف جندي، إلى مجموعات برية وجوية وبحرية، كما وتنفّذ التدريبات في ميادين عدة وفي مياه البحرين الأسود وقزوين.

وسبق أن أجرت روسيا، في تموز الماضي، عمليات مراقبة على الوحدات والأساطيل العسكرية جنوب البلاد، وفي منطقة القوقاز، بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كماسبق أن أعلنت الصين أن قواتها ستشارك مع روسيا في هذه التدريبات، حيث "سترسل القوات المسلحة الصينية وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا والصين، وحدات إلى منطقة أستراخان في روسيا للمشاركة في المناورات".

يذكر أن نحو 128 ألف جندي، وأكثر من 20 ألف وحدة من التقنيات العسكرية والأسلحة، و نحو 600 طائرة ومروحية وما يصل إلى 15 سفينة، شاركت في العام الماضي في مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي"سينتر2019"، في الفترة من 16 إلى 21 أيلول 2019، في 6 ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في مياه بحر قزوين.
رقم : 887721
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