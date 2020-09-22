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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 14:51

لبنان يسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

لبنان يسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات
وأعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، ليلة الاثنين تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل العدد التراكمى إلى 29986 حالة ، وسجلت وزارة الصحة 10 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 307 حالات .

ووكانت وزارة الصحة فى لبنان ذكرت يوم الاحد، أنه تم تسجيل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأوضحت الصحة اللبنانية فى تقريرها أنّ الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية انقسمت بين 1003 ضمن المقيمين و3 ضمن الوافدين، مشيرة إلى أنّ عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 12047.

وفي هذا السياق و مع ارتفاع عدد المصابين عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا إجتماعا في السراي الكبير برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وجرى بحث التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة بتاريخه وتقييم الإستراجية المعتمدة مسبقا من قبل اللجنة في مواجهة فيروس كورونا والإجراءات المععمة من قبلها وتلك الغير منفذة منها في هذا الصدد.

وصدر عن الإجتماع التوصيات التالية: تفعيل عمل برنامج الترصد الوبائي من خلال زيادة عدد العاملين في تتبع الحالات والبالغ عددهم حاليا حوالي ال 57 على صعيد كل لبنان ليصبح بمعدل 30 عامل لكل 100 ألف شخص مقيم في لبنان و كذلك تفعيل العمل بالمنصة IMPACT المعدة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لتتبع الحالات والحد من نقص البيانات بهدف حصر وإحتواء الحالات المتفلتة.
رقم : 887769
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