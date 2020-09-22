الصادرت السنوية للمعادن الايرانية تسجل 8.4 مليار دولار

وبحسب احصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" فان الصادرات سجلت مستوى 58 مليون طن من المعادن في السنة المذكورة.



وأشارت أن سلسلة الصلب بتصديرها 4.5 مليار دولار وتوريد 986 مليون دولار استحوذت على الجزء الرئيسي للتجارة الخارجية للبلاد.



وبيّنت أن سلسلة الصلب تصدرت صادرات المعادن والصناعات التعدينية تلاها النحاس.



البيانات لفتت الى أن قيمة صادرات سلسلة الصلب والانتاج سجلا نموا بنسبة 7 بالمئة الى 4.507 مليار دولار على اساس سنوي.



من جهة ثانية أوضحت البيانات أن صادرات الزنك بلغت 300 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 بنمو 18 بالمئة على اساس سنوي.