الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 14:52

الصادرت السنوية للمعادن الايرانية تسجل 8.4 مليار دولار

الصادرت السنوية للمعادن الايرانية تسجل 8.4 مليار دولار
وبحسب احصائيات منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" فان الصادرات سجلت مستوى 58 مليون طن من المعادن في السنة المذكورة.

وأشارت أن سلسلة الصلب بتصديرها 4.5 مليار دولار وتوريد 986 مليون دولار استحوذت على الجزء الرئيسي للتجارة الخارجية للبلاد.

وبيّنت أن سلسلة الصلب تصدرت صادرات المعادن والصناعات التعدينية تلاها النحاس.

البيانات لفتت الى أن قيمة صادرات سلسلة الصلب والانتاج سجلا نموا بنسبة 7 بالمئة الى 4.507 مليار دولار على اساس سنوي.

من جهة ثانية أوضحت البيانات أن صادرات الزنك بلغت 300 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار2020 بنمو 18 بالمئة على اساس سنوي.
رقم : 887770
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
21 أيلول 2020
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
21 أيلول 2020
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
21 أيلول 2020
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
21 أيلول 2020
رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، الناشط عباس شبر
الحكومات العربية المطبعة مع الصهاينة ليست منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعوب
20 أيلول 2020
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري
الوثوق بأمريكا غباء وقرار إخراج قواتها ملزم ويجب تطبيقه
20 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس