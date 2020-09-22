مصر: اعتقال متظاهرين خرجوا ضد السيسي

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية عن مصادر أمنية، أنه تم إلقاء القبض على مواطنين بمركز البدرشين، جنوبي محافظة الجيزة، بدعوى "التعدى على سيارة شرطة".



وعلى مدار اليومين الماضين، اتسعت رقعة التظاهرات المنددة بسياسات "السيسي"، إلى مناطق البساتين في قلب القاهرة، وجزيرة الوراق والعياط وأطفيح وقرى الديسمي وصول ونزلة الأشطر في الجيزة (غرب القاهرة)، والقناطر الخيرية في القليوبية (شمال القاهرة).



كما تظاهر المصريون في كفر الدوار في البحيرة (دلتا النيل/شمال)، وطريق الإصلاح بالمعمورة في الأسكندرية (شمال)، فضلاً عن 4 محافظات في الصعيد (جنوبي مصر)، وسط حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.



ويتصاعد غضب شعبي في الشارع المصري، جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واستمرار فرض الضرائب، وهدم المنازل بدعوى عدم حصول أصحابها على تراخيص للبناء.