وزير الدفاع الايراني: مازلنا نحتفظ بحق ملاحقة قتلة الشهيد سليماني

واشار العميد حاتمي في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم رواد الدفاع المقدس، الى الدور الكبير للقائد الشهيد قاسم سليماني في مكافحة الارهاب العالمي وقال، ان هدف العدو من اغتيال الشهيد سليماني كان لمنع المزيد من اذلال اميركا لدى اذنابها الاقليميين.



واكد بان الشهيد سليماني ستظل ذكراه حية في قلوب احرار العالم واضاف، اننا مازلنا نحتفظ بحق ملاحقة قتلة الشهيد سليماني وان هذا الرعب سيظل يهز المجرمين دوما.

واكد بان المقاومة ستستمر حتى طرد العدو من غرب اسيا وتطهير المنطقة من دنس الشيطان الاكبر وسيتواصل هذا المسار استلهاما من طريق شهداء الدفاع المقدس ونهج الامام الحسين (ع) واصحابه الابرار بقوة.