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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 16:46

مقتل 5 من مسلحي "قسد" بهجمات في دير الزور والحسكة

مقتل 5 من مسلحي "قسد" بهجمات في دير الزور والحسكة
وذكرت المصادر أن هجوما نفذه مجهولون على سيارة عسكرية تابعة لمجموعات "قسد" قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها بالتوازي مع هجوم على إحدى نقاط المجموعات في مدينة البصيرة بالريف ذاته ما تسبب بمقتل أحد المسلحين.

وعلى محور بلدة أبو راسين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي أفادت مصادر أهلية بأن ثلاثة مسلحين من مجموعات "قسد" قتلوا في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على أحد حواجزهم وتسبب بإصابة عدد آخر منهم.

وتتواصل العمليات التي تستهدف عناصر مجموعات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي والتي ينفذها مجهولون في مختلف المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية حيث قتل أحد مسلحيها أمس قرب بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك المجموعات التابعة للاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الاخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.

ومن جهة اخرى، أقدمت مجموعات "قسد" على مداهمة عدد من المنازل في مدينة الجرنية غرب الرقة واختطفت عددا من الشبان لسوقهم إلى الخدمة قسرا في صفوفها واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” استولت أيضا على منازل قيد الإنشاء في السكن الشبابي شمال الرقة وذلك بعد طردها عددا من العائلات المهجرة والتي كانت تقطن داخل هذه المنازل.
رقم : 887791
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