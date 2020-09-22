صحيفة بريطانية: بايدن يشكل كابوسا لابن سلمان

ويرى محللون أن الإمارات بزعامة ولي العهد محمد بن زايد، سارعت بتحصين نفسها، بعقد اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي تحسبا لقدوم إدارة ديمقراطية.

وفي المقابل، لا يزال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واقعا في مأزق حقيقي، بعدما استثمر الكثير من الأموال لتوطيد علاقاته مع “ترامب”، حسبما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.



وذكرت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية في الرياض من عودة شبح الرئيس السابق باراك أوباما، حال فوز جو بايدن نائبه السابق، وتسييس العلاقات مع السعودية.



ولا تخشى كل من أبوظبي والرياض من إمكانية عودة جو بايدن للاتفاقية النووية التي خرج منها “ترامب” في 2018، ولكن تفكيك العلاقة التي وثقها ترامب في رحلته إلى السعودية حال فوز الديمقراطيين بالكونجرس.



ونال محمد بن سلمان نقدا أشد بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قالت “سي آي إيه” وتحقيق أممي إن الجريمة لم تكن لتتم بدون موافقة من ولي العهد نفسه.



ورأى محللون أن أبوظبي أبعدت نفسها بهدوء عن السعودية واعترفت بالضرر الذي تسببت به علاقاتها مع بن سلمان لسمعتها التي عملت على بنائها بهدوء.



وفي غضون ذلك، سحبت الإمارات معظم قواتها من اليمن، ولكنها لا تزال متورطة في النزاع الليبي وتدعم “خليفة حفتر” المدعوم من روسيا أيضا.



محمد بن زايد، الذي لم يزر واشنطن منذ 3 أعوام، حمى نفسه من خلال الموافقة في أغسطس/آب على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي حيث تبعته البحرين.



ونظر الكثيرون في واشنطن إلى القرار كمحاولة لاسترضاء الأطراف في واشنطن، وأثنى “بايدن” على القرار “الشجاع الذي يحتاج إليه بشكل كبير ويعبر عن حنكة سياسية”.



وقالت المديرة السابقة لمجلس الأمن القومي “كريستين فونتينروز”: لو فاز “بايدن” فإن إدارته ستبتعد عن الإماراتيين ولن تثق بهم، وذلك بالنظر إلى دورهم في تقوية محمد بن سلمان، ولعلاقتهم مع إدارة “ترامب”.



قلق سعودي



لكن في المقابل هناك قلق في السعودية، فلم يدعم زعيم غربي مثلما دعم “ترامب”، محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي.



وفي هذا الصدد، قال مسؤول سعودي: “هناك إمكانية حقيقية لرد قوي ضد السعودية، وموقف مضاد لترامب”.



وقال المسؤول السعودي: “لأن علاقتنا كانت جيدة مع ترامب في مجال سياسات الشرق الأوسط -رغم وجود خلافات- فنحن قلقون خاصة بعد حالة الاستقطاب في السياسة الأمريكية، وأصبحنا الكرة التي يلعب فيها الطرفان”.



ولكنه أشار إلى أن العلاقات الأمريكية- السعودية مرت بفترات من التوتر خاصة بعد حظر تصدير النفط عام 1973، وعندما زار الملك “عبدالله” واشنطن بداية القرن الحالي وأخبر الرئيس “جورج دبليو بوش”: “لو افترقت مصالحنا ومصالحكم ليكن هذا”، مضيفا أن أمريكا لم تعد تعتمد كما في السابق على النفط السعودي.



ووعد “بايدن” بإعادة تأهيل صناعة النفط الأمريكية والتركيز على السياسات البيئية. ولكن المملكة تعتبر شريكا أمنيا للولايات المتحدة واستقرارها حيوي للمنطقة.



وأشار المسؤول السعودي: “نأمل أن ترى أي إدارة أمريكية أهمية السعودية وأنها ليست شيئا يمكن التخلص منه”.