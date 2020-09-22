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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 17:23
ترامب يطالب بمحاسبة الصين لـ'إطلاقها فيروس كورونا'
أمريكا ستضع حدا لجائحة كورونا، في كلمته امام أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
887794
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