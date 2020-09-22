حماس: قرار تخلي فلسطين عن ترؤس الجامعة العربية رسالة احتجاج واضحة

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم: "إن الجامعة العربية انحرفت عن مسارها السياسي، و استمرت في سياساتها القاصرة والخاطئة في التعامل مع الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف: تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية هي رسالة أيضا إلى كل المطبعيين الذين ارتكبوا خطيئة سياسية كبرى بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".



وأكدّ برهوم في تصريحات صحافية، على أن هذا القرار الفلسطيني منسجم تماما مع المزاج العام لشعبنا ولشعوب الامة المتعلقة قلوبها بفلسطين، "والذي يجب أن يكون مدعاة لتصويب هذا المسار الخاطئ للجامعة والعمل على دعم وتعزيز نضال وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته وضرورة إنهاء أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو".



وأعلن وزير خارجية السلطة الفلسطينية اليوم، تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، ردا على تطبيع الأمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي.