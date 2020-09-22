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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 17:33

موسكو تتحدى واشنطن بتعزيز التعاون العسكري مع إيران

موسكو تتحدى واشنطن بتعزيز التعاون العسكري مع إيران
فقد قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء إنه ستفتح في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام روسيا إمكانات إضافية للتعاون العسكري والتقني مع إيران بغض النظر عن "العقوبات الأميركية".

وأضاف ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران لن يؤثر على علاقات موسكو السياسية والاقتصادية مع طهران".

وتابع أن "بلاده ستتخذ تدابير كي لا تتأثر بالعقوبات الأميركية المحتملة ضد التعاون مع إيران".

ومن المقرر أن ينتهي منتصف الشهر المقبل حظر السلاح -الذي كان مفروضا على إيران- بموجب القرار الدولي الذي أقر الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما يعني أن الأمم المتحدة ستبدأ بنهاية نفس الشهر تخفيفا تدريجيا للحظر الذي يمنع طهران من شراء طائرات وأسلحة أخرى حديثة.

وكانت الولايات المتحدة فشلت فشلا ذريعا الشهر الماضي في تمرير مشروع قرار يمدد حظر السلاح على إيران، حيث رفضت روسيا والصين المشروع الأميركي، كما امتنعت الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن عن التصويت عليه.

وتأتي التصريحات الروسية التي تنطوي على تحد لواشنطن بعد أن قرر الرئيس الأميركي، في خطوة غير قانونية، إعادة فرض الحظر الأممي على إيران رغم تأكيد الأوروبيين، فضلا عن روسيا والصين عدم قانونية خطوته.
رقم : 887796
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