اردوغان: لاحل للموضوع للنووي الايراني سوى بالدبلوماسية

واضاف اردوغان، في كلمته خلال الدورة الخامسة والسبعين لاعمال الجمعية العامة للامم المتحدة على شكل خطاب مسجل، إننا ملتزمون بايجاد حل لهذا الموضوع حبر الحوار والسبل الدبلوماسية وفق القوانين الدولية.



وفي سياق آخر دعا الرئيس التركي الى تأسيس دولة ديمقراطية في فلسطين.

واشار اردوغان الى ذكرى القصف الذري الاميركي في ناكازاكي وهيروشيما في اليابان مؤكدا على الحد من تصنيع ونشر الاسلحة النووية.



وفي سياق متصل القى اردوغان كلمة يوم الاثنين انتقد بشدة البنية التحتية للامم المتحدة عاداً مجلس الامن الذي يمسك به 5 اعضاء دائميين يتحكم بمصير 7 مليارات انسان وهذا ليس عادلا ولا مستداما على حد وصفه.