الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 20:51

'إسرائيل' تنشئ قواعد استخبارية سرية في الخليج​ الفارسي

يتحدث الكاتب "الإسرائيلي" ريتشارد سيلفرستيان في مدونة "تيكون عولام" عن القواعد العسكرية التي تنشئها "إسرائيل" سراً، في الخليج الفارسي بعد عملية الخيانة والعار، وتخطيطها لإنشاء قاعدة سرية في جزيرة سقطرى اليمنية والتي ستسمح لها مراقبة الحركة التجارية بين إيران والصين.. وفيما يلي ترجمة المقال كاملاً:

منذ عام 2016، أنشأت "إسرائيل" سراً قاعدة استخبارات إلكترونية متقدمة في إريتريا لمراقبة مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي تنتقل عبره معظم شحنات النفط الخليجية في طريقها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

القاعدة، الواقعة على أعلى جبل في البلاد، إمبا سويرا، خارج العاصمة أسمرة، تراقب أنشطة حركة "أنصار الله" في اليمن التي تقاتل ضد الإمارات والسعودية. علاوة على ذلك، فهي تعمل أيضاً كمركز قيادة وتحكم لهجمات القوات الجوية الخليجية في اليمن.

وهي وسيلة لضمان ألا تهدد مصر أبداً مصالح الكيان الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وخاصة حركة ملاحتها. كما تمكّن القاعدة "إسرائيل" من مراقبة تهريب الأسلحة في السودان لصالح "حماس". أخيراً، تعمل كقاعدة أمامية لمراقبة الشحن الإيراني، وجهود إيران لاختراق إريتريا، بعد طردها من السودان بعد الإطاحة بديكتاتورها عمر البشير، خسب ادعائه.

ويشير المقال الصهيوني على الرابط أعلاه (https://nziv.net/20766/) إلى قاعدة "إسرائيلية" سرية ثانية مخطط لها في الخليج الفارسي. بعد التطبيع الأخير للعلاقات بين كيان الإسرائيل والإمارات، حيث تتطلعان إلى إقامة قاعدة في جزيرة سقطرى اليمنية.

وبحسب تقرير تركي، تحدث زعيم القبيلة اليمنية في الجزيرة لوسائل إعلام عن زيارة مشتركة قام بها مؤخراً وفد استخباري "إسرائيلي - إماراتي" رفيع المستوى مكلف باختيار موقع لقاعدة استخبارات عسكرية جديدة. وبحسب موقع "إنتليجنس أونلاين"، فإن الجماعة اليمنية المتطرفة المتحالفة مع الإمارات، والتي احتلت الجزيرة منذ أربعة أشهر، لم تكن راضية عن الوجود "الإسرائيلي" وأبلغت رعاتها باستيائها.

وكما الحال في إريتريا، سقطرى جبلية وتوفر مواقع مفيدة لتحديد مواقع مرافق الاستخبارات الإلكترونية (SIGINT). على الرغم من أن سلسلة الجزر تخضع للسيادة اليمنية، فقد سيطرت الإمارات على المنطقة وتحتفظ بوجود عسكري هناك.

من بين أمور أخرى، ستسمح القاعدة لـ"إسرائيل" بمراقبة الشحن بين إيران والصين.
بعد توقيع اتفاقية عسكرية تجارية بقيمة 400 مليار دولار لمدة 25 عاماً بين بكين وطهران، حسب قوله.

ومن المتوقع أن توفر الصين لإيران اللوجستيات والتكنولوجيا المتقدمة، والتي سينتقل الكثير منها عبر هذه المياه، مما يوفر نقطة ممتازة يمكن من خلالها مراقبة حركة المرور البحرية.

سقطرى ستكون ثاني أكبر قاعدة استخبارية لـ"إسرائيل" في المنطقة ومثالاً آخر على محاولتها إبراز قوتها هناك.

وهذا بالطبع مثير للسخرية لأن أحد المزاعم الرئيسية ضد إيران هو أهدافها "التوسعية" المزعومة لإبراز ثورتها الإسلامية خارج حدودها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. لطالما سبقت الاحتلال الإسرائيلي إيران في هذه اللعبة. ونفاقها في اتهام الإيرانيين بالقيام بالضبط بما فعلته على مدى عقود، هو نفاق هائل.

وفي تطور منفصل يتعلق بالتطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال، أفادت "إنتليجنس أونلاين" بأن الدولة الخليجية تضغط على حلفائها في المنطقة للانضمام إليها في إقامة علاقات مع 'اسرائيل'. ومن بين الذين يتفاوضون على مثل هذه الصفقة، الحركة اليمنية المدعومة من الإمارات، وقائد القوات الليبية، خليفة حفتر، ومحمد دحلان، الرجل الفلسطيني القوي السابق الذي أصبح أحد كبار المستشارين الأمنيين لولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
رقم : 887819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
21 أيلول 2020
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
21 أيلول 2020
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
21 أيلول 2020
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
21 أيلول 2020
رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، الناشط عباس شبر
الحكومات العربية المطبعة مع الصهاينة ليست منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعوب
20 أيلول 2020
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري
الوثوق بأمريكا غباء وقرار إخراج قواتها ملزم ويجب تطبيقه
20 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس