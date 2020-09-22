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الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 21:20
إصابة 3 مواطنين يمنيين بقصف سعودي في صعدة
وأفادت مصادر بإصابة 3 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.
تجدر الإشارة إلى أنه أصيب في 18 سبتمبر الجاري مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
887824
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