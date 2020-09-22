إصابة 3 مواطنين يمنيين بقصف سعودي في صعدة

وأفادت مصادر بإصابة 3 مواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.



تجدر الإشارة إلى أنه أصيب في 18 سبتمبر الجاري مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.