بريطانيا..ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا لـ403551 حالة

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4926، ليصل إلى مستوى 403551 حالة.



وتشير هذه الحصيلة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بشكل كبير في المملكة المتحدة حيث بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899، وفي 21 سبتمبر 4368.



كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41825 شخصا.



ويمثل هذا العدد أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا منذ 14 يوليو، ويشير إلى ارتفاع مستمر جديد للمؤشر الذي وصل في إحصائية 17 سبتمبر إلى 21 حالة، وفي 18 سبتمبر 27، وفي 19 سبتمبر أيضا 27، وفي 20 سبتمبر 18 متوفيا، كما بلغ في 21 سبتمبر 11 حالة.



وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الثلاثاء إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق المطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.