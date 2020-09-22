الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 21:22

بريطانيا..ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا لـ403551 حالة

بريطانيا..ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا لـ403551 حالة
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4926، ليصل إلى مستوى 403551 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بشكل كبير في المملكة المتحدة حيث بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322، وفي 19 سبتمبر 4422، وفي 20 سبتمبر 3899، وفي 21 سبتمبر 4368.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 37 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41825 شخصا.

ويمثل هذا العدد أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا منذ 14 يوليو، ويشير إلى ارتفاع مستمر جديد للمؤشر الذي وصل في إحصائية 17 سبتمبر إلى 21 حالة، وفي 18 سبتمبر 27، وفي 19 سبتمبر أيضا 27، وفي 20 سبتمبر 18 متوفيا، كما بلغ في 21 سبتمبر 11 حالة.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الثلاثاء إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق المطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.
رقم : 887825
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
21 أيلول 2020
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
21 أيلول 2020
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
21 أيلول 2020
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
21 أيلول 2020
رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، الناشط عباس شبر
الحكومات العربية المطبعة مع الصهاينة ليست منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعوب
20 أيلول 2020
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري
الوثوق بأمريكا غباء وقرار إخراج قواتها ملزم ويجب تطبيقه
20 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس