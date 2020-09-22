الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 أيلول 2020 ساعة 21:31

العراق يكشف الفئات المستفيدة من لقاح كورونا

العراق يكشف الفئات المستفيدة من لقاح كورونا
وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن العراق أصبح من الدول المنضمة إلى التحالف الدولي للقاحات وسوف يأخذ اللقاحات من الشركات المصنعة التي ستصدرها لـ 156 دولة، مبينا أن الكمية التي سيوفرها هذا التحالف هي 20% من عدد السكان، وبواقع 8 ملايين جرعة تقريباً.

وأضاف أن جرع اللقاح ستكفي لتغطية الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود تحرك على اللقاحين الصيني والروسي، فضلاً عن التواصل المستمر مع بقية الشركات المصنعة لتأمين حاجة النسبة المتبقية من السكان.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 4724 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3682 حالة شفاء ليصل بذلك عدد حالات الاصابة الكلي 327850 اصابة وحالات الوفيات الكلية 8682 وفاة وعدد الشفاء الكلي261757 اي (80%).
رقم : 887830
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
اللواء سلامي: أمريكا متهاوية داخليا ومعزولة خارجيا
21 أيلول 2020
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران
21 أيلول 2020
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية
21 أيلول 2020
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
بومبيو ينقلب على ترامب ويفرض على أمريكا ‘‘عزلة قصوى‘‘
21 أيلول 2020
رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة السلام البحرينية لحقوق الإنسان، الناشط عباس شبر
الحكومات العربية المطبعة مع الصهاينة ليست منتخبة ولا تعبر عن إرادة الشعوب
20 أيلول 2020
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، كريم النوري
الوثوق بأمريكا غباء وقرار إخراج قواتها ملزم ويجب تطبيقه
20 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس