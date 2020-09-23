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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 08:00

عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية

عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
ورأى عبد اللهيان في تغريدة له على "تويتر"، أن العالم "أصبح أكثر اضطراباً بسبب أفعال واشنطن الأحاديّة وغير القانونيّة"، مشيراً إلى أن "النظام الأميركي نظام بلطجيّ بلا أخلاق ومنتهك للقانون وكذّاب".

من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أنه "لا أثر عمليّاً لقرار الولايات المتحدة فرض الحظر على إيران".

وأضاف روانجي في تغريدة له على "تويتر"، أن الحظر "إشارة واضحة إلى اليأس، عقب الفشل الأخير في الأمم المتحدة، والذي لم يُضف سوى العزلة للولايات المتحدة".

تصريحات عبد اللهيان وروانجي تأتي على خلفية إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الإثنين، فرض حظر جديدة على إيران، قائلاً إن "واشنطن قررت فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية".

وأعلن بومبيو أيضاً فرض حظر على شخصين "لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية".
رقم : 887879
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