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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 08:09

شیئ ملحّ يدعو اليه الرئيس المصري بخصوص الازمة السورية

شیئ ملحّ يدعو اليه الرئيس المصري بخصوص الازمة السورية
ودعا السيسي، خلال كلمته ضمن افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء امس الثلاثاء، الى الحفاظ على وحدة سوريا وقال إن "حل الأزمة يجب أن يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها والقضاء التام على الإرهاب".

وفي الشأن اليمني دعا السيسي الى وقف الحرب هناك، أنه "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن" طبقا لقرارات مجلس الامن الدولي ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات الحوار الوطني" حسب تعبيره.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقال السيسي، إن "الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنساني".

وبحسب السيسي، "لا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك، إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

هذا، و تستضيف الأمم المتحدة منذ يوم الاثنين أسبوعا رفيع المستوى للدورة 75 للجمعية العامة، والذي سيستمر حتى 29 سبتمبر/أيلول. لأول مرة يتم بث خطابات القادة عبر الإنترنت، بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا المستجد.
رقم : 887883
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