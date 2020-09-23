وقالت الشركة في بيان اصدرته بان رحلاتها الجوية ستستانف يوم 3 كانون الاول / اكتوبر القادم الى المانيا وستكون الاولى الى مدينة فرانكفورت، بعد توقف دام عدة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقبل فترة كان رئيس منظمة الطيران المدني الايراني "تورج دهقاني زنكنة" قد اعلن بان الرحلات الجوية من ايران ستستانف الى 3 مدن في المانيا وقال، انه تم الحصول على التراخيص اللازمة بانتظار الموافقة النهائية من وزارة الصحة الالمانية.



يذكر ان الرحلات الجوية من ايران الى تركيا قد استؤنفت امس الثلاثاء حيث قامت شركة "ماهان" للطيران بتسيير رحلة الى اسطنبول، كما ان شركة "ايران اير" ستستانف رحلاتها الى تركيا بدءا من يوم الجمعة 25 ايلول / سبتمبر.