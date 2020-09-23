فرنسا تحذر من انهيار لبنان إذا لم يشكل حكومة جديدة

وقالت المتحدثةُ باسمِ الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول اِنَّ القوى السياسيةَ اللبنانية تواجه خيارا بين التعافي وانهيارِ البلاد. مؤكدة إنها مسؤوليةٌ ثقيلة تجاه اللبنانيين.



وأضافت دير مول إنّ فرنسا تأسفُ لأنَّ المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاءِ بالالتزاماتِ التي تعهدوا بها سابقاً، داعيةً إلى التوصلِ إلى اتفاقٍ دون إبطاء بشأنِ تشكيلِ حكومةِ رئيسِ الوزراء مصطفى أديب وتنفيذِ الاصلاحاتِ اللازمة .



وافاد دبلوماسيان فرنسيان بأنَّ باريس تضغطُ على الساسةِ اللبنانيين لتشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ في إطارٍ زمنيٍ معقول.