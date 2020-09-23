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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 10:52

توقف مصنع الأكسجين الوحيد بمحافظة الجوف اليمنية

توقف مصنع الأكسجين الوحيد بمحافظة الجوف اليمنية
وحذر مدير مكتب الصحة في الجوف من كارثة حقيقية جراء توقف مصنع الأكسجين في ظل انتشار الأوبئة والتي تحتاج إلى توفر الأكسجين على مدار ٢٤ ساعة.

وقال إن توقف العناية المركزة وحضانات الأطفال، وتوقف سيارات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة نتيجة انعدام المشتقات النفطية بسبب حصار العدوان، يعني إمعاناً في قتل الشعب اليمني بشكل واضح.

وأشار إلى أن المنظمات التي تتغنى بالطفولة والإنسانية والتي كانت تقدم الدعم اللامحدود لتلك المرافق الصحية توقفت عن دعم أغلب المشاريع بعد تحرير مركز المحافظة.

وناشد مدير مكتب الصحة في الجوف أحرار العالم الضغط على الأمم المتحدة وقوى العدوان بدخول المشتقات النفطية وتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني بشكل عام ومحافظة الجوف بشكل خاص.

وحمّل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن توقف المستشفيات والآثار الكارثية المترتبة عن ذلك.

تجدر الإشارة أن مستشفى حزم الجوف العام يقدم خدماته لآلاف المواطنين والنازحين، ومحطة الأكسجين الموجود فيه هي الوحيدة بالمحافظة، وهي التي تزود بقية المرافق الصحية في الجوف بالأكسجين.
رقم : 887915
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