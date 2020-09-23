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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 11:32

اليمن.. صفقة تبادل تحرير أسرى ومختطفين في مأرب

اليمن.. صفقة تبادل تحرير أسرى ومختطفين في مأرب
وأوضح مصدر خاص، أن تحرير عدد من الأسرى والمختطفين بينهم العلامة يحيى الديلمي، تم في إطار صفقة تبادل رفيعة المستوى، بين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وبين المرتزقة، تم على إثرها إطلاق سراح قيادات تابعة للعدوان كانت قد وقعت في الأسر في وقت سابق.

وأضـاف المصدر، أن الصفقة تضمنت تحرير عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة في سجون المرتزقة بمحافظة مارب، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بوساطة محلية.

في ذات السياق، قام مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والعلامة عبدالمجيد الحوثي، بزيارة العلامة يحيى الديلمي في منزله بالعاصمة صنعاء.

وثمن العلامة الديلمي الزيارة، مشيدا بالجهود التي بذلتها حكومة الإنقاذ الوطني ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، في سبيل تحريره من سجون مرتزقة العدوان الأمريكي الصهيوني.

يشار إلى أن العلامة الديلمي ورفيقه فؤاد فاخر تعرّضا للاختطاف من قبل مرتزقة العدوان في محافظة مارب، في نهاية شهر أغسطس عام 2019م، عند عودتهما من أداء مناسك الحج، وهو ما يؤكّـد انحطاط قوى العدوان ومرتزقتها التي تلجأ إلى اختطاف المواطنين على أساس عرقي وعنصري.
رقم : 887926
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