روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها

و أضاف الرئيس روحاني ،اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن الولايات المتحدة الأميركية قدفشلت في إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.



و تابع ،الأميركان قالوا قبل عامين بأنهم نجحوا في تقويض الاتفاق النووي و لكن نفس الاتفاق وقف ضدهم وأذلهم في مجلس الأمن".



وأضاف الرئيس روحاني: "إنه أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة أن يذهب الأمريكان إلى مجلس الأمن عدة مرات ويرسلوا وزير خارجيتهم إلى المنطقة و الكثير من دول العالم لتمرير قرار ضد إيران وفي النهاية يواجهوا الفشل.



وقال ، إنهم كانوا يريدون انتهاك جزء من قرار مجلس الأمن رقم 2231 والقول إن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيستمر في أكتوبر مبينا أن الأمريكان ما كانوا يتصورون أن يعارضهم الاوروبيون و هم حلفائهم ، واجهتهم روسيا والصين كما واجهتهم إندونيسيا بشجاعة ،ثم واجهتهم النيجر في مجلس الأمن .



وشدد روحاني أن قوة الولايات المتحدة وهيمنتها تراجعت قائلا، هذا انتصار ونجاح لأمة إيران العظيمة، الشعب الإيراني قد صمد منذ 40 عاما أمام أميركا و صمد خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس. واليوم بعد 40 عامًا ، حققت هذا النجاح القانوني والسياسي والدبلوماسي العظيم في الأمم المتحدة.