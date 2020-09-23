إجراءات جديدة للطيران اللبناني للركاب القادمين إلى البلاد

​أكدت الشركة انه على جميع الركاب القادمين إلى لبنان كوجهة نهائية على متن شركة طيران الشرق الأوسط إجراء فحص PCR في أحد المختبرات المعتمدة من قبل السلطات المعنية في الدول القادمين منها، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى لبنان، وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check-in Counters، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط القادمة إلى لبنان.



واضافت أنه على جميع الركاب القادمين إلى لبنان على متن شركة طيران الشرق الأوسط وجوب تعبئة الاستمارة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في لبنان قبل الصعود على متن الطائرة والمتوفرة إلكترونيا عبر الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG.



وعلى جميع الركاب القادمين إلى لبنان من مصر، تركيا وجميع الدول الأفريقية إجراء فحص PCR ثان عند وصولهم إلى ​مطار بيروت​، والتزام الحجر المنزلي لمدة 48 ساعة من تاريخ وصولهم الى لبنان ولحين تبلغهم نتيجة فحص PCR الذي خضعوا له عند وصولهم الى المطار. يضاف الى ثمن بطاقة السفر مبلغ قدره 50 دولار عن كل راكب كلفة إجراء الفحص المطلوب عند وصوله الى المطار.



على جميع الركاب القادمين إلى لبنان من العراق، إجراء فحص PCR ثان عند وصولهم إلى مطار بيروت. يضاف الى ثمن بطاقة السفر مبلغ قدره 50 دولار على كل راكب كلفة إجراء الفحص المطلوب عند وصوله الى المطار.