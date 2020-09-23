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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 13:00

تجدد التظاهرات الليلية ضد السيسي لليوم الثالث على التوالي

تجدد التظاهرات الليلية ضد السيسي لليوم الثالث على التوالي
وتأتي تظاهرات الليلة على الرغم من حملة اعتقالات نفذتها سلطات الأمن المصرية ضد عدد من المتظاهرين ،أمس الثلاثاء، وفق مصادر حقوقية.

ونشر نشطاء، مقاطع لتظاهرات خرجت في مختلف المناطق منها الجيزة والمنيا والأقصر وبني سويف.

وكانت السلطات المصرية، شنت ،أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات ضد عدد من المتظاهرين، بعد خروج احتجاجات مسائية على مدار اليومين الماضيين، تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأفاد المحامي "خالد علي" بأن السلطات المصرية اعتقلت 25 شخصا، على ذمة التحقيق في مظاهرات اليوميين الماضيين، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وقنا.
رقم : 887954
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