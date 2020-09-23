بقايي هامانة: الحظر الأحادي یمثل جریمة ضد الإنسانیة

واضاف هامانه خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ان العقوبات الاحادیة تعارض القوانین الدولیة وتحمل منفذیها مسؤولیة دولیة واضاف ان هذه العقوبات التي ادت الی انتهاك حقوق الایرانیین، هي جریمة ضد الانسانیة داعیا المجتمع الدولي الی توحید وجهات نظره امام انعدام العدالة الذي بات واضحا وجلیا.



وجاءت تصریحات هامانة هذه خلال محادثاته مع المقررة الخاصة المعنیة بموضوع "تاثیر السلبي الاجراءات القسریة الاحادیة علی التمتع بحقوق الانسان"، ألنا دوهان والتي اشار فیها الی اللامبالاة الامریکیة تجاه مطالب الامین العام للامم المتحدة ومفوض حقوق الانسان و کذلک القوانین المتعلقة بحقوق الانسان بشأن الغاء العقوبات، معتبرا هذا التوجه الامریکي جرس الانذار الحقیقي للمجتمع الدولي ودعا الی التصدي له.



ووصف مساعي امریکا الاخیرة حول اعادة العقوبات مجلس الامن علی ایران و التي تم الغائها، رغم رفض اعضاء مجلس الامن اعادة العقوبات، اعتبرها موشرا اخر لغطرسة امریکا وتجاهل الامریکان الحقوق الدولیة ومیثاق الامم المتحدة.



واضاف ان المؤسسات القضائیة الدولیة بما فیها محکمة العدول الدولیة لم تکن بمنأی عن التصرف الامریکي المعتاد المتمثل في اللجوء الی فرض العقوبات وتوجیه التهدیدات واثارة الخوف والرعب والمثال علی ذلك قیام وزیر الخارجیة الامریکي بفرض الحظر علی عدد من قضاة محکمة العدل الدولیة بسبب متابعتهم ملف التهم الموجهة الی الجیش الامریکي في افغانستان.



وفیما اشار الی المزاعم الکاذبة التي تردد بشأن حقوق الانسان اکد هامانة انه لا یستثنی احد من حقوق الانسان وهذه المزاعم کاذبة وخادعة مؤکدا ان ایران تواصل سیاسة المقاومة القصوی امام ضغوطات غیرالشرعیة وغیرالعادلة من قبل امریکا.



یذکر ان کثیر من الدول النامیة اشارت خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الی تداعیات الاجراءات القسریة الاحادیة علی حقوق الانسان معلنة دعمها لمواصلة عمل المقررة الخاصة للامم المتحدة في هذا المجال.