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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 13:18

تخت روانجي: خطاب ترامب بالجمعية العامة كان مكررا

تخت روانجي: خطاب ترامب بالجمعية العامة كان مكررا
وقال تخت روانجي في تصريح له حول خطاب ترامب ،مساء امس، واتهاماته الفارغة التي ساقها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية: لقد كان خطاب ترامب بالاجمال مكررا ولم يكن فيه كلام جديد ونظرا لاجواء الانتخابات الرئاسية الاميركية فان كلامه كان للاستهلاك الداخلي وجمع الاصوات.

وحول خطاب الرئيس روحاني مساء الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية قال تخت روانجي: ان المهم بالنسبة لنا هو تنفيذ الالتزامات الدولية من قبل اميركا وان مسالة من يصبح رئيسا في اميركا هو امر متعلق بالشعب الاميركي نفسه.
رقم : 887958
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