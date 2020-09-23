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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 13:47

العراق.. نائب يحذر من استفزاز عشائر ذي قار

العراق.. نائب يحذر من استفزاز عشائر ذي قار
وحذر النائب ستار الجابري من ان تؤدي عملية تحرير الناشط المدني المختطف سجاد العراقي الى استفزاز عشائر المحافظة.

وقال الجابري في بيان "عندما لا يكون التخطيط دقيقاً ومدروساً ولا تكون المشورة ناضجة ومسؤولة يقع أصحاب القرار في الخطأ".

وبين ان "تاريخ عشائر الجنوب لاسيما ابناء ذي قار بسلاحها وبيارغها ومواقفها يحتم علينا ان نتوخى الدقة والحذر بعدم استفزازها او محاولة كسر وتحطيم شوكتها وما قتال العشائر لداعش ببعيد فإن الذي يتصدى لهذه العشائر وتاريخها يتحمل كافة المسؤولية والنتائج المرة التي لا سامح الله تقع هناك".

وأوضح الجابري ان "كافة صنوف الأجهزة الأمنية هي محل تقدير واحترام لدينا ولقد تميز جهاز مكافحة الإرهاب بالتصدي لقوى الشر والضلال وأثبت لابناء هذا الشعب وطنيته وإخلاصه لتراب هذا البلد فهو مذخور للمهام الصعبة والملمات الخطيرة والهزات الأمنية التي يتعرض لها البلد".

وقال "من الخطأ بمكان ان نعرض تاريخ ومهنية هذا الجهاز بزجه بمهمات هي من مسؤوليات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة التي يجب ان تقوم بمهامها على أحسن وجه وتتحمل مسؤولياتها في الحفاظ ارواح الناس وسلامة اهلنا وممتلكاتهم العامة والخاصة وان تظهر هيبة الدولة وتحافظ على سلمية المظاهرات وحفظ أمنهم وحقهم الذي كفله لهم الدستور".

ودعا الجابري "قادة جهاز مكافحة الارهاب الى ان تعي خطورة هذا التوجه الخطير فكانت خطوة استقدام هذا الجهاز وبهذه الظروف الى محافظة ذي قار خطأ امني وقرار متسرع يجب تفاديه وإصلاح عواقبه وبأسرع وقت ممكن".
رقم : 887961
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