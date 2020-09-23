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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 14:20

تشديد الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال

تشديد الإغلاق في مناطق بمحافظتي غزة والشمال
وقالت الوزارة في بيان ،مساء الثلاثاء: إن ذلك يأتي في إطار تحديث تقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن مزيدًا من تشديد الإجراءات والإغلاق على منطقة مخيم جباليا في محافظة شمال غزة، وتقسيمه إلى عدة مربعات، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات فيه.

ودعت الداخلية بغزة أهالي مخيم جباليا إلى الحد من الحركة، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، حتى السيطرة على بؤر تفشي الوباء.

كما أوضحت أن هناك مزيدًا من تشديد الإجراءات في منطقة "التركمان" شرق محافظة غزة، وتقسيمها إلى مربعات، داعية أهالي المنطقة للحد من الحركة بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة فيها، وزيادة نسبة المخالطين لها.

وأكدت تشديد إجراءات الفصل بين محافظتي غزة وشمال غزة، وبين محافظة غزة وباقي المحافظات.

كما أشارت لاستمرار قرار منع التجمعات في المحافظات كافة، داعية المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية؛ "حتى نتجنب العودة لسياسة تشديد الإجراءات والإغلاق".

كما أكدت استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في المحافظات كافة.

وجددت أن الأجهزة المختصة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت -اليوم- عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2445 إصابة.
رقم : 887970
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