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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 14:54

الأمم المتحدة تشكر بوتين على "عرضه السخي"

الأمم المتحدة تشكر بوتين على "عرضه السخي"
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن: نشكر الرئيس بوتين على عرضه السخي الذي ستدرسه خدماتنا الطبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض في خطابه (عبر الفيديو كونفرنس) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس سابق، تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين في الأمم المتحدة مجانا.

ولأول مرة، يعقد الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في شكل شبه افتراضي بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث يجري بث خطابات القادة، في حين مُنح الحق للممثلين الدائمين للدول في المقر في إلقاء الخطب نيابة عن قادتهم مباشرة، وكذلك في تمهيد خطابات القادة بكلمة افتتاحية.

يشار إلى أن نيويورك، حيث يقع مقر الأمم المتحدة، كانت منذ البداية في قلب وباء الفيروس التاجي المستجد في الولايات المتحدة، وتوفى يوميا في أسوأ الأيام بولاية نيويورك أكثر من 700 شخص.

وأصبح جليا في مثل هذا الوضع الوبائي، أن الأسبوع السنوي الرفيع لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، لن يجري بالشكل المعتاد.

واعتبر بوتين، أن جائحة فيروس كورونا تحد عالمي من نوع جديد، مشيرا إلى أن إحياء الاقتصاد بعد الأزمة الحالية سيتطلب وقتا طويلا.

وأكد الرئيس الروسي ضرورة إقامة ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات، بما في ذلك في مجال الأغذية.
رقم : 887977
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