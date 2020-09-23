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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 14:57
انقسام الحزب الجمهوري...

أرملة ‘‘جون ماكين‘‘ تعلن تأييدها لبايدن في الانتخابات

أرملة ‘‘جون ماكين‘‘ تعلن تأييدها لبايدن في الانتخابات
وكتبت سيندي ماكين على "تويتر"، يوم الثلاثاء: عاش زوجي جون بمبدأ البلد أولا. وأضافت: نحن جمهوريون نعم، لكننا أمريكيون أولا. هناك مرشح واحد فقط في هذا السباق يمثل قيمنا كأمة، إنه جو بايدن.

وكان بايدن الذي أقام صداقة طويلة مع جون ماكين رغم الاختلافات الأيديولوجية، قد أذاع نبأ تأييد سيندي ماكين له، وذلك في أثناء حملة افتراضية لجمع التبرعات، قائلا لأنصاره إنها اتخذت هذا القرار بعدما ذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" أن ترامب وصف الجنود الأمريكيين الذي لاقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى بأنهم "خائبون" و"سذج"، وهو ما نفاه ترامب لاحقا.

وكانت العلاقة بين ماكين وترامب متوترة بعد أن استخف الأخير خلال حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بخدمة ماكين العسكرية وبالسنوات التي أمضاها أسيرا في فيتنام أثناء الحرب الأمريكية هناك.

وتوفي جون ماكين، الذي مثل ولاية أريزونا في مجلس الشيوخ لأكثر من ثلاثة عقود وكان مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008، بسرطان في المخ في عام 2018. وفي أغسطس الماضي، أعلن أكثر من 100 من موظفي ماكين السابقين تأييدهم لبايدن.

وأظهرت استطلاعات للرأي في الآونة الأخيرة تقدم بايدن في ولاية أريزونا التي أيدت ترامب في 2016.
رقم : 887978
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