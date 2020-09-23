الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 15:09

باقري: على الباحثين منع تحريف الدفاع المقدس بتقديم روايات صحيحة

باقري: على الباحثين منع تحريف الدفاع المقدس بتقديم روايات صحيحة
وقال اللواء باقري في مراسم افتتاح 8 متاحف خاصة بالدفاع المقدس في 8 محافظات بالبلاد: مررنا بايام كانت تخجل فيها إيران من هزائمها في الحروب ، لكنها خرجت اليوم مرفوعة الرأس في المنطقة والعالم بفضل ادائها في الحرب المفروضة لأن جميع أركان الدولة جاهدت خلال فترة الدفاع المقدس ولم تتنازل ولو قيد انملة عن سيادتها ولم تستسلم مقابل العدو كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الى تضحيات شهداء الدفاع المقدس وخاصة الفريق الشهيد قاسم سليماني، قائلا: ان دور المتاحف مهم جدا في احياء ذكرى الدفاع المقدس فهي تشكل جسرا بين المحاربين القدامى وجيل الشباب.

واضاف: لقد أنشأ الفريق سليماني أول متحف خاص بالدفاع المقدس في البلاد في مدينة كرمان بأقل الامكانيات وعرض فيه مراحل عملية والفجر 8 بأدق التفاصيل. ثم قام السيد قاليباف خلال فترة توليه منصب عمدة طهران بإنشاء "مجمع الدفاع المقدس" في طهران والذي يتم فيه عرض جانب من بطولات قوات الحرس الثوري والشرطة والتعبئة (البسيج) والجيش خلال فترة الدفاع المقدس.

وطالب رئيس أركان القوات المسلحة من مسؤولي المحافظات بعرض الاثار المهمة الخاصة بالدفاع المقدس في المتاحف قائلا: يحتاج الشباب إلى معرفة كيف تصدى آباؤهم وإخوانهم في القوات الجوية والبرية للعدو في جبهات الحرب.

كما طالب اللواء باقري الباحثين بتقديم الروايات الصحيحة عن الدفاع المقدس لمنع الأكاذيب والتحريفات حول الحرب المفروضة على ایران.
رقم : 887983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
روحاني: نحن في حرب اقتصادية منذ عامين وسننتصر بها
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
خطة الانتخابات العامة الفلسطينية.. هل ستنتهي الخلافات الداخلية؟
23 أيلول 2020
طبول الحرب تُقرع في ادلب
طبول الحرب تُقرع في ادلب
23 أيلول 2020
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
قائد الحرس الثوري: نزداد قوة يوما بعد يوم
23 أيلول 2020
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
عبد اللهيان: امريكا فقدت هيمنتها وكرامتها السياسية
23 أيلول 2020
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
روحاني: مواجهة القضايا العالمية المشتركة ممكنة بالمشاركة معا
23 أيلول 2020
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
الادميرال سياري : الجيش اليوم يصنع الطائرات والمدمرات والسفن الحربية
22 أيلول 2020
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
تحت شعار مقاطعة الإمارات.. المثقفون العرب ينتفضون ‘‘لا للتطبيع‘‘
22 أيلول 2020
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
لماذا أعاد ترامب قضية ‘‘النفط السوري‘‘ إلى الواجهة من جديد؟
22 أيلول 2020
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
استقالة السراج وغموض بشأن مستقبل تركيا في ليبيا
22 أيلول 2020
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
عون: ‘‘لبنان يتجه نحو جهنم‘‘.. البعض يريد ذلك
22 أيلول 2020
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
السيد الحوثي: التدخل الاميركي باليمن يخدم سياساته الاستكبارية
21 أيلول 2020
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
قائد الثورة يكشف دور أميركا في حرب صدام ضد إيران
21 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس