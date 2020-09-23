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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 17:39

مباحثات ايرانية – عراقية لتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين

مباحثات ايرانية – عراقية لتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين
واكد العقيد الهي، ان العلاقات المميزة القائمة بين قوات حرس الحدود الايراني والعراقي تسهم في ترسيخ مزيد من الاواصر الودية بين البلدين.

واوضح قائد قوات حرس الحدود في كرمانشاه، ان الهدف من المباحثات مع الجانب العراقي اليوم، هو رفع المستوى الامني على الشريط الحدودي وبذل الجهود لصون الحدود المشترك عبر التعاون الثنائي.

وحول اهم محاور الاجتماع مع قائد حدود المنطقة العراقية الثالثة، اشار العقيد الهي الى مكافحة عمليات تهريب السلع والمعدات والمشروبات الكحولية، ومنع عمليات التسلل الحدودي.

الى ذلك، نوه اللواء محبوبة، بالتعاون "الجيد" بين قوات حرس الحدود الايراني في محافظة كرمانشاه مع المنطقة الحدودية الثالثة؛ داعيا الى مزيد من الجهود لتعزيز الامن داخل الحدود المشتركة بين الجانبين.

وعلى صعيد اخر، اعلن القائد الامني العراقي، انه "نظرا لتفشي وباء كورونا المستجد، لا نستطيع استقبال زوار الاربعين لهذا العام".
رقم : 888000
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