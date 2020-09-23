أديب: حريص على تشكيل حكومة من ذوي الاختصاص

أعلن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​مصطفى أديب​، في بيان، حرصه على "تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع القوى"، موضحاً انه "آل على نفسه التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية ​تشكيل الحكومة​، تحسسا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن اجل الوصول الى تقديم تشكيلة بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لالامهم اليومية".



وأكد اديب مجددا التزامه "الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص واصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك ان يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال ​الاقتصاد​ من الغرق"، متمنياً على الجميع "التعاون لمصلحة ​لبنان​ وابنائه وتلقف فرصة انقاذ الوطن".