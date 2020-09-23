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الأربعاء 23 أيلول 2020 ساعة 17:53

ايران.. 3605 إصابات جديدة بكورونا وتعافي قرابة 366 ألف شخص

ايران.. 3605 إصابات جديدة بكورونا وتعافي قرابة 366 ألف شخص
وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 3605 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 432 آلاف و798 إصابة مؤكدة.


واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1594 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 365 ألف و846 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
واضافت: ان 3948 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 184 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 24840 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و828 ألف و330 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، آذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، آذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، ویزد في حالة حمراء، ومحافظات كهيكلوية وبويراحمد، جهارمحال وبختياري، هرمزكان، فارس، وكلستان في حالة انذار.
رقم : 888005
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